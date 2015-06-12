В Харькове милицию подняли по тревоге после массовой драки в студгородке

Об этом заявили в пресс-службе милиции Харьковской области, передает 112.ua.

"Сейчас в Харькове вся милиция поднята по тревоге. Продолжаются активные следственные действия – опрос свидетелей, милиция изымает видео с камер наблюдения", - заявили в милиции Харьковщины.

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Известно, что в результате резни пострадали 9 человек, в основном это граждане Украины и несколько иностранцев. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. В некоторых непроникающие колото-резаные ранения и черепно-мозговые травмы.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Также в милиции добавили, что у правоохранителей есть наработки: "Есть определенная оперативная информация, думаю, скоро мы услышим, что есть задержанные".

Как сообщал УНИАН, в ночь на 12 июня в Харькове около 40 человек устроили погром с резней на улице Отакара Яроша, где расположен студенческий городок с общежитиями нескольких ВУЗов. Позже сообщение о нападении поступило с улицы Клочковской, что в 3 км от ул. О.Яроша. В МВД отмечали, что в результате нападения пострадали 6 человек.