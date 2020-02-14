Дело Шеремета: апелляционный суд оставил под стражей Кузьменко

Коллегия суда не удовлетворила ходатайство адвокатов Кузьменко об изменении ей меры пресечения.

Киевский апелляционный суд оставил под стражей врача Юлию Кузьменко, подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, коллегия судей Киевского апелляционного суда не удовлетворила ходатайство адвокатов и оставила в силе решение Печерского районного суда Киева, согласно которому Кузьменко будет находиться под стражей до 3 апреля. Постановление обжалованию не подлежит.

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Как заявил журналистам адвокат Кузьменко Тарас Безпалый, 3 марта, после того, как истечет срок пребывания Кузьменко под стражей начиная с 4 февраля, когда ей продлили меру пресечения, он будет обращаться в Печерский райсуд Киева с ходатайством об изменении для Кузьменко меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурирует супруги-добровольцы Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Антоненко следствие считает организатором убийства. Кузьменко, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под автомобиль журналиста. Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Антоненко и Кузьменко суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, а Дугарь - сначала круглосуточный домашний арест, а затем - ночной.

Сегодня, 14 февраля, Киевский апелляционный суд оставил Дугарь под ночным домашним арестом.