Дело Шеремета: защитники подозреваемой Дугарь заявили отвод судье

Судья Писанец не захотел удовлетворить ходатайство адвокатов о проведении экспертизы записей с камер видеонаблюдения.

Защитники одной из подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь заявили отвод судье Печерского райсуда Виталию Писанке.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании суда по рассмотрению ходатайства о продлении меры пресечения Дугарь адвокаты заявили ходатайство о проведении экспертизы, а именно, сравнение роста лица, которое прокуроры считают Яной Дугарь, с ростом другой подозреваемой по делу Шеремета - Юлии Кузьменко.

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Речь идет о том, что Кузьменко также попала на ту же камеру видеонаблюдения, и женщина, которую следствие считает Яной Дугарь, а поскольку рост Кузьменко известен, то адвокаты хотят, чтобы эксперты установили рост другой женщины, поскольку уверены, что он меньше роста Дугарь, и сравнение с ростом Кузьменко позволит это доказать.

Судья Писанец отказался удовлетворить это ходатайство, сославшись на то, что якобы прокурор также против этой экспертизы, хотя прокурор не заявил ни одной позиции по этому поводу.

После этого адвокаты Дугарь заявили отвод судье Писанке считая его из-за этого предвзятым.

Теперь другой судья этого суда должна рассмотреть вопрос об отводе, поэтому в заседании рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения Дугарь продолжается перерыв.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозреваются пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурируют супруги добровольцев Инна («Пума») и Владислав («Буча») Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в городе Косов Ивано-Франковской области.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления. Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Сегодня, 4 февраля, Печерский районный суд Киева продлил до 3 апреля срок содержания под стражей Кузьменко. Также продлен срок досудебного следствия по делу Шеремета еще на 4 месяца.