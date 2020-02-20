"Весь экипаж в шоке": журналист рассказал, как экипаж самолета из Уханя отнесся к протестам (фото)
Экипаж самолета, который летал в китайский Ухань, чтобы забрать домой граждан Украины, в шоке от протестов.
Об этом рассказал журналист Александр Махов, который сопровождал украинцев из Уханя, на своей странице в Facebook.
«Привет всем от легендарного экипажа спасательной миссии. Эти люди забрали украинцев из эпицентра эпидемии коронавируса», - написал он.
По словам Махова, бортпроводники, пилоты и медики на самолете летали в Ухань добровольно.
«Здесь весь экипаж спасательной миссии шокирован из-за протестов. Бортпроводники, пилоты и медики - все добровольцы, которые полетели забирать своих. Потому что Украина своих не бросает. Позорище. Все в норме, к слову», - подчеркнул журналист.
Также он отметил, что все пассажиры самолета здоровы, температуры ни у одного из них нет.
«Пассажиры и экипаж в порядке. С температурой нет никого. Медики все контролируют. Уставшие, конечно. Более суток никто не спит. Документы уже подписаны на обсервацию. Экипаж самолета - а их было аж три экипажа skyup - настоящие герои. Титаническая работа», - написал Махов.
Как сообщал УНИАН, в медцентр МВД “Новые Санжары” должны доставить эвакуированных из Китая людей, которые сегодня прибыли в Украину. В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.
Местные жители испугались соседства с карантином и перекрыли трассу М-22 Полтава-Александрия в знак протеста.
Утром между протестующими и полицейскими возникла краткосрочная схватка. Как заявляли пикетчики, если привезут эвакуированных в Новые Санжары, то будут «жечь шины, ложиться под колеса, перекрывать государственную трассу». МВД подвело на место событий бронетехнику.