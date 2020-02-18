Противостояние в огне: 6 лет назад в Киеве горел Дом профсоюзов (видео)
Ровно 6 лет назад во время Революции Достоинства шествие к Верховной Раде переросло в кровавое противостояние активистов с беркутовцами и вооруженными титушками.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Вечером 18 февраля 2014 года тогдашняя власть начала штурм Майдана. В ночь на 19 февраля 2014 года пылали баррикады, лагерь протестующих и Дом профсоюзов.
Начиная с этого дня и до 21 февраля в Киеве были самые жесткие противостояния между силовиками и участниками Євромайдану, результатом которых стало бегство экс-президента Виктора Януковича и части его окружения.
Как сообщал УНИАН, возле мемориала Небесной сотни сегодня провели панихиду по погибшим в кровавых столкновениях на Майдане.