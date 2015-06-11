В Днепропетровске презентовали передвижную казарму для военных украинского производства

Как передает корреспондент УНИАН, это совместный проект «Фонд обороны страны», украинской компании с иностранными инвестициями «NewArk» и "Южного машиностроительного завода".

Передвижная казарма представляет собой комнату площадью 65 кв. метров, оснащенную кондиционером. В казарме есть 32 кровати, телевизор, приставные стулья. При транспортировке размеры казармы, которая состоит из металлических конструкций уменьшаются втрое.

По словам главного конструктора модуля, представителя компании «NewArk» Вадима Беляева, передвижная казарма была собрана на «Южмаше» из деталей, которые были поставлены из многих предприятий Украины в рамках кооперации.

«Это на 98% украинский продукт. Модуль обеспечивает комфортные условия проживания при температуре от -40 до +40 градусов по Цельсию, также он может быть оснащен системами водоснабжения, канализации, отопления. При разработке этого проекта мы учитывали требования предписаний штабов армий НАТО, а также насущные потребности современной украинской армии. А именно - уменьшение расходов на тыловое обеспечение военных; перевод воинских подразделений на режим мобильного базирования, что сможет существенно повысить боевую готовность армии. Для развертывания модуля, даже в полевых условиях, нужно от 60 до 90 минут», - отметил Беляев.

Он также сообщил, что на «Южмаше» можно изготавливать до 50 таких модулей ежесуточно.

Экспериментальный образец передвижной казармы для военных стоимостью 1 млн грн изготовлен по заказу «Фонда обороны страны», который аккумулирует благотворительные взносы.

«Фонд уже несколько месяцев занимается этим проектом. Украинские военные сейчас очень нуждаются в нормальных условиях пребывания в зоне ведения боевых действий. Кроме передвижной казармы, по заказу «Фонда обороны страны» на «Южмаше» будут изготовлены «штабной» модуль и модуль для тренингов военных. Мы хотим показать, что такие современные мобильные конструкции для военных можно производить в Украине», - подчеркнул председатель «Фонда обороны страны» Павел Хазан.

По его словам, фонд обратился в Министерство обороны с просьбой поддержать проект по изготовлению модулей для военных.

Хазан также сообщил, что презентованная сегодня передвижная казарма будет отправлена в зону проведения АТО.