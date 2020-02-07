В одесскую мэрию пришлось вызывать полицию из-за необычной находки в туалете
11:36, 07 февраля 2020Общество
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Найденные деньги вернули владелице.
В туалете здания одесской мэрии нашли деньги / фото УНИАН
В Одессе в здании так называемой "новой мэрии" - Центре предоставления административных услуг в служебном туалете обнаружили пакет с крупной суммой денег.
Как сообщает "Думская", из-за этого в админздание вызвали полицию. Прибыв на место, те вскрыли пакет и пересчитали содержимое. Там оказалось 28 500 гривень купюрами по 200 и 500.
Впоследствии оказалось, что владелица пакета - сотрудница коммунального учреждения "Одессареклама". Найденное ей вернули.
Как сообщал УНИАН, в Киеве из обменного пункта украли 9 миллионов гривень.
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