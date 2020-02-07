В одесскую мэрию пришлось вызывать полицию из-за необычной находки в туалете

Найденные деньги вернули владелице.

В Одессе в здании так называемой "новой мэрии" - Центре предоставления административных услуг в служебном туалете обнаружили пакет с крупной суммой денег.

Как сообщает "Думская", из-за этого в админздание вызвали полицию. Прибыв на место, те вскрыли пакет и пересчитали содержимое. Там оказалось 28 500 гривень купюрами по 200 и 500.

Впоследствии оказалось, что владелица пакета - сотрудница коммунального учреждения "Одессареклама". Найденное ей вернули.

Как сообщал УНИАН, в Киеве из обменного пункта украли 9 миллионов гривень.