В Киеве переименовали ряд библиотек

Соответствующее решение приняли депутаты Киевсовета.

Депутаты Киевского городского совета переименовали ряд столичных библиотек.

Как сообщает пресс-служба КГГА, новые названия получили учреждения в нескольких районах столицы.

В частности, в Дарницком библиотека №156 получила имя украинского писателя, общественного деятеля, Героя Украины Николая Руденко.

В Соломенском районе переименовали три библиотеки.

библиотеку имени А. Пироговского – в библиотеку "Преображенская";

библиотеку имени П. Вершигоры - в библиотеку имени Евгения Гуцало – для чествования памяти выдающегося украинского писателя, журналиста, поэта и киносценариста;

библиотеку имени В. Кудряшова - в библиотеку имени Всеволода Нестайко – в честь писателя, классика современной украинской детской литературы.

Еще одно заведение - библиотека имени А. Матросова в Шевченковском районе теперь называется именем А. Костецкого - выдающегося украинского детского писателя, преподавателя и литературоведа.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве улицу Маршала Гречко переименовали в честь гетмана Ивана Выговского.