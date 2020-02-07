В Киеве переименовали ряд библиотек
10:16, 07 февраля 2020Общество
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Соответствующее решение приняли депутаты Киевсовета.
В Киеве переименовали часть библиотек / kyivcity.gov.ua
Депутаты Киевского городского совета переименовали ряд столичных библиотек.
Как сообщает пресс-служба КГГА, новые названия получили учреждения в нескольких районах столицы.
В частности, в Дарницком библиотека №156 получила имя украинского писателя, общественного деятеля, Героя Украины Николая Руденко.
В Соломенском районе переименовали три библиотеки.
- библиотеку имени А. Пироговского – в библиотеку "Преображенская";
- библиотеку имени П. Вершигоры - в библиотеку имени Евгения Гуцало – для чествования памяти выдающегося украинского писателя, журналиста, поэта и киносценариста;
- библиотеку имени В. Кудряшова - в библиотеку имени Всеволода Нестайко – в честь писателя, классика современной украинской детской литературы.
Еще одно заведение - библиотека имени А. Матросова в Шевченковском районе теперь называется именем А. Костецкого - выдающегося украинского детского писателя, преподавателя и литературоведа.
Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве улицу Маршала Гречко переименовали в честь гетмана Ивана Выговского.
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