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В Киеве переименовали ряд библиотек

10:16, 07 февраля 2020
Общество
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В Киеве переименовали часть библиотек / kyivcity.gov.ua

Как сообщает пресс-служба КГГА, новые названия получили учреждения в нескольких районах столицы.

В частности, в Дарницком библиотека №156 получила имя украинского писателя, общественного деятеля, Героя Украины Николая Руденко.

В Соломенском районе переименовали три библиотеки.

  • библиотеку имени А. Пироговского – в библиотеку "Преображенская";
  • библиотеку имени П. Вершигоры - в библиотеку имени Евгения Гуцало – для чествования памяти выдающегося украинского писателя, журналиста, поэта и киносценариста;
  • библиотеку имени В. Кудряшова - в библиотеку имени Всеволода Нестайко – в честь писателя, классика современной украинской детской литературы.

Еще одно заведение - библиотека имени А. Матросова в Шевченковском районе теперь называется именем А. Костецкого - выдающегося украинского детского писателя, преподавателя и литературоведа.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве улицу Маршала Гречко переименовали в честь гетмана Ивана Выговского.

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