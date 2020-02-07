"Опасный прецедент для всех журналистов": нардеп Ткаченко об обысках СБУ на телеканале "1+1" (видео)

Главу СБУ Ивана Баканова пригласили на заседании комитета Верховной Рады по вопросам информационной политики, где обсудят обыски на "1+1".

Ситуация с обысками в "1+1" работниками Службы безопасности Украины создает "опасный прецендент" наступления на свободу слова и соответственно цензуры в СМИ.

Об этом шла речь в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Это опасный прецендент хотя бы потому, что СБУ объясняет свои действия тем, что журналисты, когда они могли получить эту информацию, должны были поделиться ею с СБУ, поскольку она может представлять государственную опасность. Почему это опасно? Потому что работа журналистов заключается в том, что они не идут за разрешением ни в СБУ, ни в парламент, ни куда-то еще для того, чтобы сделать свою работу. Если нам такое говорят, это означает, что все должны дрожать и ждать, прийти в СБУ или в другие органы и спросить разрешения, могут ли они свою работу делать профессионально, безпристрастно и нормально. В этом заключается опасность. Все журналисты это прекрасно понимают", - сказал народный депутат от фракции “Слуга народа”, глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, почетный президент медиахолдинга "1+1 медиа" Александр Ткаченко.

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Он добавил, что "мы имеем на сегодняшний момент две полярные истории. Довольно харизматично. Одна - условно говоря, патриотическая, другая - "русский мир". На самом деле мир намного более ярче и это доказали, в частности, последние выборы президента. 73% были в стороне одной части и другой части, они голосовали за одного человека, нынешнего президента Украины. Эта огромная часть общества, простите, молчала, она сделала сейчас свой выбор и главное услышать в том числе и это общество, и каждого из нас. И услышать в форме диалога, а не в форме диктата".

В понедельник, 10 февраля, состоится внеочередное заседание парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. Там будут рассматривать вопрос относительно обысков в "1+1". На заседание пригласили главу СБУ Ивана Баканова.