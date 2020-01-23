Министр убежден, что перепись населения «не будет эффективной» для государства и обойдется слишком дорого.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет не видит необходимости в проведении переписи населения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил на пресс-конференции.

"Перепись населения, если мы ее будем проводить, у нас еще будут внутри дискуссии по этому поводу, обойдется государству где-то в 3,4 млрд грн. И по времени, если бы мы это проводили, то мы получили бы результат уже в следующем году", - сказал Дубилет.

Министр убежден, что такая перепись «не будет эффективной» для государства.

"Я буду доказывать другим представителям власти, что, наверное, мы этим путем не будем идти", - сказал Дубилет.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2019 года Дубилет заявил, что перепись населения была запланирована на конец 2020 года, почти 100 тыс. интервьюеров с планшетами должны были обойти дома и квартиры украинцев.

На перепись в госбюджете было предусмотрено 3,4 млрд грн.

Вместе с тем Дубилет отметил, что проведение переписи в таком формате стало бы «непозволительной роскошью» для Украины, и поэтому было решено провести «электронную перепись» и сэкономить 2-3 млрд грн.

Сегодня, 23 января, Дубилет сообщил результаты оценки численности населения, проведенной по данным операторов мобильной связи; Госстата и электронных реестров, Пенсионного фонда и Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов.

Согласно результатам оценки численности наличного населения, на территории Украины проживают 37 млн 289 тыс. человек. Это данные без учета жителей оккупированных территорий.