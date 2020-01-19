"Деформация мышления": психотерапевт объяснил популярность в Украине азартных игр

По мнению эксперта, сравнивать ситуацию в Украине с развитыми государствами в корне неправильно.

Азартные игры в Украине – на пути к легализации. 16 января Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Вместе с тем выяснилось, что даже после вступления в силу такой закон не сможет уменьшить распространение лудомании в Украине.

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Об этой особой проблеме нашей страны психотерапевт Игорь Гринчак рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Законопроект предлагает позволить азартные игры не только в 5-звездочных отелях, но и в 4, и в 3-звездочных. А это уже хостелы. Там никакого фейсконтроля не может быть! Кстати, насчет фейсконтроля – ко мне приходят ребята, и у них довольно респектабельный вид. Игроманы – это не какие-то бомжи, это обычная молодежь, вполне адекватная, часто с высшим образованием. Большинство работает в хороших компаниях", – говорит он.

Отметим, что, судя по тексту законопроекта, фейсконтроль, или верификация игрока, должна заключаться только в проверке его возраста.

В то же время Игорь Гринчак считает, что разрешать в любом виде азартные игры в таких странах, как Украина, нельзя. И сравнивать ситуацию с развитыми государствами в корне неправильно.

"Почему у нас молодежь начинает играть? Потому что хотят быстро разбогатеть в этой бедной стране. Просто так, не прилагая никаких усилий. И в этом большая разница между нами и Западом. Там с помощью системы ограничений сложилась традиция, что люди идут или едут играть за эмоциями. Они хотят получить разрядку, хотят развлечься. Они проигрывают деньги и тем самым просто платят за удовольствие. А в нищей стране, с людьми-нищими получается деформация мышления. Наш народ почему-то начинает думать, что он обязательно выиграет и разбогатеет. Хотя назначение игрового бизнеса совсем другое – это развлечение", – анализирует Игорь Гринчак.

Со слов психотерапевта, все виды игр на деньги приводят к зависимости. Безразлично, это игра на автомате или в рулетку. А уровень распространения игромании в Украине, по его наблюдениям, уже превзошел заболеваемость алкоголизмом.

"Из моих наблюдений, по остроте проблемы лудомания уже превзошла алкоголизм и наркоманию. Среди тех людей, которые к нам приходят, больше всего именно игроманов. Это страшно, сколько их сейчас и какие трагедии происходят", – подытожил эксперт.