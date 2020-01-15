Следователи не вызывали подозреваемую в убийстве Шеремета Яну Дугарь на эксперимент – адвокаты

Ранее следователи заявляли об отказе адвокатов относительно участия Яны Дугарь в следственном эксперименте.

Подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь не вызывали на следственный эксперимент.

Об этом в зале суда заявил один из адвокатов Дугарь Виталий Коломиец, передает hromadske.

«Если у следствия нет ответа на наши ходатайства, какие параметры будут установлены для следственного эксперимента? И девушка, которая проходит с теми наушниками... Какой ее рост, какая длина ног, какое соотношение рук и другое? Если их нам не предоставляют, или их у них вообще нет, что свидетельствует о той ничтожной сравнительной экспертизе. То какой смысл принимать участие в таком эксперименте?», – сказал Коломиец.

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«Мы им отправляли запрос, чтобы они предоставили доказательства, что они нас вызвали», – уточнил адвокат.

Ранее следователи заявляли об отказе адвокатов относительно участия Яны Дугарь в следственном эксперименте.

Сейчас в суде будет рассматриваться ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения на личные поруки.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь и супругов добровольцев Инну ( «Пума» ) и Владислава ( «Буча») Грищенко.

Подозрения вручили Кузьменко, Антоненко и Дугарь. Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря 2019 года Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года.

Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на два месяца Антоненко. 23 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под стражей, а 24 декабря судьи оставили под стражей другую подозреваемую - врача Юлию Кузьменко.

В ночь на 3 января 2020 был проведен следственный эксперимент с подозреваемой Юлией Кузьменко. Еще один подозреваемый, Андрей Антоненко, от участия в эксперименте вроде отказался из-за отсутствия на месте адвоката.