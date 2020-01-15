Подготовительное заседание по делу о растрате средств на проекте "стена" не состоялось - САП

Ввиду отсутствия участников процесса коллегия судей ВАКС решила перенести рассмотрение дела.

Подготовительное заседание суда по делу о растрате средств, выделенных на обустройство «стены» на российско-украинской границе, назначенное на 15 января, не состоялось.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

«В среду, 15 января, в Высшем антикоррупционном суде запланировано подготовительное судебное заседание по делу о растрате денежных средств государственного бюджета, выделенных для инженерно-технического обустройство российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к зоне проведения антитеррористической операции и Автономной Республике Крым. Однако указанное заседание не состоялось в связи с неявкой в суд двух обвиняемых якобы по причине их пребывания на больничном», - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за занятости в других процессах на заседании отсутствовали и двое защитников по этому производству.

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Ввиду отсутствия указанных участников процесса, коллегия судей ВАКС решила перенести рассмотрение дела на 10:00 5 февраля.

Как сообщал УНИАН, досудебное расследование по факту растраты средств в ходе реализации проекта «Стена» осуществлялось с марта 2016 года.

13 июня 2019 года САП совместно с детективами НАБУ завершили досудебное расследование по данному уголовному производству. Обвинение предъявили трем должностным лицам Госпогранслужбы, трем директорам фирм подрядчиков и двум посредникам, в целом перед судом предстанут 8 человек.

В ходе расследования установлено, что должностные лица пограничной службы при пособничестве и соучастии с субъектами хозяйственной деятельности завладели бюджетными средствами, чем причинили убытки государству на общую сумму 16 млн 688 тыс. грн.

Также, по данным следствия, должностные лица ГПСУ провели расходы на реконструкцию помещений в Харьковской авиационной эскадрилье под служебные помещения, чем допустили нецелевое использование бюджетных средств на общую сумму 13 млн 212 тыс. грн.

По эпизоду создания фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, через которые выводились средства, государству причинен имущественный ущерб в размере 10 млн 372 тыс. грн.

Обвинительный акт был направлен в Дарницкий районный суд города Киева для рассмотрения по существу.