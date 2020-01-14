В центре Киева Нацгвардия и полиция заступили на дежурство в усиленном режиме

В центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе и под зданием Верховной Рады.

Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство, чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время проведения анонсированных акций в центре Киева.

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Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

«Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре Киева полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе и под зданием Верховной Рады.

В полиции отмечают, что для обеспечения публичной безопасности и порядка в усиленном режиме работают сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога.

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и содействовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.