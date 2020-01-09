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Террористы "ДНР" устроили охоту на авто с украинскими номерами

17:23, 09 января 2020
Общество
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Иллюстрация REUTERS

Об этом рассказал в Twitter блогер Денис Казанский, ссылаясь на сообщения очевидцев.

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"Теперь идет охота и на владельцев украинских автономеров. По многочисленным сообщениям, машины на украинских номерах останавливают, штрафуют и увозят эвакуатором", - написал Казанский.

По его словам, это касается автомобилей, у которых нет "номеров ДНР".

Как сообщал УНИАН, блогер "Фашик Донецкий" ранее рассказал, что российские террористы так называемой "ДНР" отлавливали граждан Украины на улицах Донецке в новогоднюю ночь.

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Теги: #новости Украины#Донецк#ДНР