Минобороны заявляет об упрощении выдачи бойцам АТО удостоверений участника боевых действий

Об этом сообщили в управлении коммуникаций и прессы Министерства обороны. "С целью выполнения требований президента Украины – верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины о сокращении сроков рассмотрения вопроса о предоставлении статуса участника боевых действий, Министерством обороны издан приказ от 7 мая 2015 года № 200 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 14 мая 2015 года под № 531/26976)", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСтатус участника боевых действий получили более 41,5 тысячи бойцов АТО

По данным ведомства, документом утверждены положение о комиссии Министерства обороны по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий и инструкция о порядке выдачи в Минобороны удостоверений участника боевых действий, нагрудных знаков “Ветеран войны – участник боевых действий” и листов талонов на право получения проездных билетов с 50-процентной скидкой их стоимости.

Согласно приказу, как информируют в министерстве, комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий из числа лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, созданы в Министерстве обороны, Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, командованиях видов Вооруженных сил Украины, областных и Киевском городском военных комиссариатах.

Как уверяют в Минобороны, «это значительно способствует сокращению сроков рассмотрения вопросов о предоставлении статуса участника боевых действий военнослужащим и работникам Вооруженных сил Украины – участникам АТО».

С текстом приказа можно ознакомиться, в частности, в “Официальном вестнике Украины” (№ 38 от 22 мая 2015 г.).