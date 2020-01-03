Крушение танкера у побережья Одессы: расследование завершено

Основной причиной аварии стали многочисленные нарушения судовладельца и капитана судна.

Государственная служба морского и речного транспорта Украины завершила расследование по факту крушения танкера «Делфи» (Delfi) у побережья Одессы, которое произошло 22 ноября 2019 года.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, этот танкер-бункеровщик - IMO 8866266, флаг - Молдова, судовладелец «MISTER DRAKE PC» зарегистрирован в Лондоне (Великобритания).

«Судно стояло на якоре на Одесской банке и в связи с ограниченным количеством топлива, воды, провизии и прогнозом погоды, которым предусматривалось ухудшение погодных условий, в 18.47 20.11.2019 подало сигнал бедствия «MAYDAY», - сообщила пресс-служба.

В дальнейшем танкер из-за погодных условий начал дрейфовать и 22 ноября в 9.26 сел на мель в акватории Одесского морского порта (район Черноморского яхт-клуба, пляж «Дельфин»).

Установлено, что основной причиной крушения стали многочисленные нарушения судовладельца и капитана судна. В частности, судовладелец не снабдил судно системой управления безопасностью (СУБ), горюче-смазочными материалами и пр. Аварийное судно обслуживалось командой всего из трех членов экипажа (минимальное количество для такого судно – 5 человек), капитан, получивший соответствующие указания от судовладельца, несколько раз отказывался от помощи.

Кроме того, капитаном и экипажем не отработаны действия в соответствии с аварийным состоянием судна, имеющимися рисками и т. д.

По результатам расследования дан ряд рекомендаций. В частности, как можно быстрее снять судна с мели, чтобы предотвратить его «врастание» в грунт, постоянный мониторинг состояния морской воды и пр.

Как сообщал УНИАН, в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» с тремя украинцами на борту. Танкер подал сигнал бедствия еще вечером 20 ноября, когда попал в зону надзора морского порта «Пивденный» (Одесская обл.). Позже в результате непогоды его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе. По данным Администрации морпортов, этот танкер был без груза. Водолазы эвакуировали трех членов экипажа, которые были обессилены и сильно замерзли.

Крушение танкера привело к загрязнению побережья. В частности, по информации и. о. председателя Госэкоинспекции Украины Егора Фирсова, предельно допустимые нормы были завышены в 157 раз, позднее в мэрии заявили, что уровень загрязнения значительно снизился. Вокруг танкера были установлены специальные боновые заграждения.

Также выяснилось, что у танкера были проблемы с судовыми документами. В качестве одной из версий обсуждалась возможность его участия в незаконной дозаправке судов. Но Госпогранслужба данный факт не подтвердила.