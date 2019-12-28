Беспилотник НАТО провел разведку у берегов Крыма и на Донбассе
22:03, 28 декабря 2019Общество
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Беспилотный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10 взлетел из авиабазы НАТО на острове Сицилия.
Иллюстрация REUTERS
Американский стратегический беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk Военно-воздушных сил США провел разведку у берегов аннексированного Крыма.
Об этом сообщает Радио Свобода. Крым Реалии со ссылкой на сообщение PlaneRadar.
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Беспилотный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10 взлетел из авиабазы НАТО на острове Сицилия, провел мониторинг линии разграничения на Донбассе, после чего приступил к разведывательному полету вдоль Черноморского побережья.
Как сообщал УНИАН, представители оккупационной власти Крыма выступили за диалог с Украиной относительно возобновления авиасообщением между Киевом и Симферополем.
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