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Беспилотник НАТО провел разведку у берегов Крыма и на Донбассе

22:03, 28 декабря 2019
Общество
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает Радио Свобода. Крым Реалии со ссылкой на сообщение PlaneRadar.

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Беспилотный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10 взлетел из авиабазы НАТО на острове Сицилия, провел мониторинг линии разграничения на Донбассе, после чего приступил к разведывательному полету вдоль Черноморского побережья.

Как сообщал УНИАН, представители оккупационной власти Крыма выступили за диалог с Украиной относительно возобновления авиасообщением между Киевом и Симферополем.

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Теги: #новости Украины#Крым#Донбасс#НАТО#Россия