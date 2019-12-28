Журналистов не пустят на обмен пленными с боевиками – ООС

На событие также не попадут представители штаба ООС.

Журналистам отказали в аккредитации на обмен удерживаемыми лицами с боевиками, который состоится завтра, 29 декабря.

Об этом сообщил спикер штаба ООС Виталий Саранцев, передает LB.ua.

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По его словам, «фото и видеоматериалы предоставит аппарат президента», потому что штаб не является организатором. При этом Саранцев добавил, что на событие не смогут попасть и представители штаба.

«Работа прессы на этом мероприятии не предусмотрена. К сожалению. Не будем ни мы, ни вы. Это не наше решение. Мы это мероприятие только обеспечиваем – даем техническую помощь, медицинскую, охрану. Решения принимают не в штабе ООС», – заявил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил, что 29 декабря состоится обмен удерживаемыми лицами с боевиками.

Накануне российские СМИ сообщали, что обмен по формуле «всех установленных на всех установленных» планируется 29 декабря. Представитель оккупационной российской администрации на Донбассе, так называемый «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова заявила, что украинская сторона должна передать 87 человек, а боевики освободят 55 человек.