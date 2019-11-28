Украина выразила протест ООН из-за визита крымских пропагандистов

Постпредство Украины в Женеве продолжает проводить соответствующую разъяснительную работу с привлечением международных партнеров.

Украина выразила ноту протеста Совету ООН из-за визита крымских пропагандистов на 12 сессию Форума по вопросам меньшинств.

Об этом информирует в Facebook Постоянное представительство Украины в Женеве.

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«Абсолютно осознавая открытый характер Форума, что позволяет посещать его и выступать фактически любому, кто проявил к этому интерес и успел зарегистрироваться, Украина, впрочем, предприняла ряд превентивных шагов для предупреждения секретариата и руководства Форума о нелегитимности возможного участия в нем представителей оккупационной власти Крыма и их приспешников», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Постпредство Украины в Женеве заблаговременно направило официальную вербальную ноту по этому поводу в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в Женеве и Управление по правовым вопросам штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, а также продолжает проводить соответствующую разъяснительную работу с привлечением международных партнеров.

Справка УНИАН. 30 октября контрразведка СБУ заявила, что задержала «агента ФСБ» во время получения секретных данных Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.

Страны Запада ввели ряд экономических санкций против Москвы. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».