СБУ разоблачила схему незаконной легализации россиян в ЕС

Установлено, что для своих клиентов дельцы подделывали документы, в частности свидетельства о рождении, справки о наличии родственников и архивные материалы. Стоимость услуг по подготовке «пакета» составляла от 2 до 5 тысяч евро.

Масштабную схему противоправного получения паспортов одной из стран Европейского Союза гражданами РФ и стран СНГ разоблачила контрразведка Службы безопасности Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, группа, в состав которой входили несколько жителей западного региона Украины, наладила механизм незаконной легализации иностранцев на территории Евросоюза.

Читайте такжеТеррористы шантажируют и вербуют заключенных, переданных в украинские тюрьмы - СБУ

Установлено, что для своих клиентов дельцы подделывали документы, в частности свидетельства о рождении, справки о наличии родственников и архивные материалы. Стоимость услуг по подготовке «пакета» составляла от 2 до 5 тыс. евро.

Для беспрепятственного рассмотрения документов и прохождения других этапов процедуры обретения иностранного гражданства организаторы схемы привлекли к противоправной деятельности должностное лицо зарубежного консульского учреждения.

«Оперативники украинской контрразведки установили более 2 тысяч человек, преимущественно граждан РФ и стран СНГ, которые пытались использовать нелегальный механизм получения паспортов европейской страны», - говорится в сообщении.

Во время обысков в офисных помещениях фигурантов дела правоохранители выявили поддельные личные дела претендентов на получение иностранного гражданства, а также компьютерную технику и другие вещественные доказательства незаконной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности причастных к схеме лиц, добавили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, СБУ блокировала деятельность мощной "ботофермы", предоставлявшей услуги России и боевикам.