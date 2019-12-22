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Вступил в силу закон о беспрепятственном доступе Красного Креста в СИЗО

21:31, 22 декабря 2019
Общество
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Иллюстрация REUTERS

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21 декабря документ обнародован в «Голосе Украины», передает “Радио Свобода”.

Он дополняет закон «О предварительном заключении» таким абзацем: «Представителям Международного Комитета Красного Креста свидание с лицами, взятыми под стражу, предоставляется администрацией места предварительного заключения беспрепятственно, без ограничения числа таких свиданий и их продолжительности, в случаях и согласно условиям Женевских конвенций 1949 года о защите жертв войны с уведомлением следователя или суда, осуществляющих уголовное производство, в свободное от выполнения следственных действий и судебных заседаний время».

По данным Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, по состоянию на 1 сентября в украинских колониях и следственных изоляторах находилось около 55 тысяч человек.

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Теги: #новости Украины#СИЗО#Красный крест