Лидер евреев Украины поздравил общину с Ханукой

Объединённая еврейская община Украины выделила финансовую помощь своим общинам на празднование.

22 декабря с наступлением захода солнца все евреи в Украине и мире начнут отмечать Хануку.

Об этом УНИАН сообщил руководитель Объединённой еврейской общины Украины Михаэль Ткач.

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Михаэль Ткач поздравил всех евреев с этим светлым праздником.

«Друзья! Мы отмечаем один из самых светлых еврейских праздников — Хануку, которая напоминает нам о чуде, случившемся с еврейским народом.

Это праздник победы света над тьмой и добра над злом. Свет свечей ханукии — Божий свет, который освещает дорогу жизни и дает нам возможность ясно видеть этот путь, невзирая на все старое и ветхое.

Пусть Ханука в 5780 году поможет вам найти Божий свет внутри себя и пусть этот свет ведет вас к добру и прощению по отношению к своим близким и врагам.

От имени Объединённой еврейской общины Украины желаю вам зажечь все восемь свечей ханукии и продолжать верить в то самое чудо.”

Напомним, что Объединённая еврейская община Украины выделила финансовую помощь еврейским общинам, входящим в состав ОЕОУ, на празднование Хануки. Это уже пятый раз в 2019 финансовом году, когда еврейские общины Украины получили финансовую поддержку от ОЕОУ на проведение праздников. С полным составом ОЕОУ можно ознакомиться на главном сайте организации.