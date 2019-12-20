В Киеве на новый год запретили фейерверки

Киевлян просят безопасно проводить праздники, не подвергать опасности себя и близких.

В столице на время проведения новогодних праздничных мероприятий запрещено использование фейерверков.

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Об этом во время пресс-брифинга заявил начальник Управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук.

«Это вопрос безопасности. Пиротехнические изделия – очень опасная вещь: человек может получить ожоги или остаться калекой, и при этом еще травмировать других людей. Но все может закончиться гораздо хуже. Поэтому, напоминаю, что в столице действует решение о запрете проведения мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий, принятое Киевским городским советом еще в 2014 году», – отметил Роман Ткачук.

Начальник Управления призвал киевлян и гостей столицы безопасно проводить праздники, не подвергать опасности себя и близких и с уважением относиться к людям вокруг.