В Крыму ФСБ задержала жителя Симферополя за "изготовление взрывчатки", семья выступила с видеообращением

Мужчина вышел на работу 17 декабря в 10:00 часов утра, а уже в 12:00 часов связь с ним пропала.

ФСБ России задержала жителя Симферополя Дениса Кашука по подозрению в хранении оружия. Как рассказала жена задержанного Ольга Кашук, Денис Кашук не выходил на связь с 17 декабря, и она обратилась в полицию.

Сообщается, что к ней домой приехала оперативная группа, забрали фотографию и зубную щетку мужа. На следующий день сотрудники ФСБ в квартире провели обыск, изъяли технику и документы. Сообщили, что Дениса Кашука подозревают в изготовлении взрывчатых веществ, сообщает Украинская правда.

Как сообщил адвокат Назим Шеихмамбетов, ФСБ подозревает Кашука по статьям 222 и 222.1 УК России (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). В то же время, адвокат заверил, что его подзащитный - аполитичный человек, работал в сфере рекламы.

Российское ФСБ задержания Кашука не комментирует.

По словам родных Дениса, он, как обычно, вышел на работу 17 декабря в 10:00 часов утра, а уже в 12:00 часов связь с ним пропала. В этот же день супруга обратилась в отделении полиции, где у нее приняли заявлением об исчезновении Дениса и попросили предоставить его фотографию, а также зубную щётку. 18 декабря в доме Дениса Кашука был проведен обыск.

Близкие утверждают, что во время незаконного задержания к нему применяли пытки и психологическое давление, пишет krymsos.com.

"Пытками и угрозами брата заставили отказаться от услуг адвоката и лишили права на защиту", - заявила Елена Гусейнова, сестра Дениса.

Видеообращение семьи Дениса Куща: