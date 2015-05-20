Комиссар Совета Европы по правам человека планирует поехать на Донбасс

Об этом комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс заявил в интервью газете "Коммерсант".

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"Первоочередная задача сейчас для меня - поехать на восток Украины, на территории, которые контролируются сепаратистами", - заявил он.

По словам Нилса Муйжниекса, поездку на Донбасс он планирует совершить в конце июня.

Также комиссар Совета Европы по правам человека отметил, что ситуация в аннексированном Россией Крыму ухудшается, и выразил обеспокоенность политическими убийствами на полуострове. "С момента моего визита в Крым я наблюдаю ухудшение ситуации во всех сферах, которые я изучал. Например, не вижу никаких результатов расследования политически мотивированных убийств и исчезновений людей. Продолжается давление на представителей меньшинств (особенно на крымских татар), СМИ и правозащитников", - сказал Нилс Муйжниекс.