Комиссар Совета Европы по правам человека планирует поехать на Донбасс
Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс надеется, что ему удастся посетить территории Донбасса, которые контролируют боевики.
Об этом комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс заявил в интервью газете "Коммерсант".
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"Первоочередная задача сейчас для меня - поехать на восток Украины, на территории, которые контролируются сепаратистами", - заявил он.
По словам Нилса Муйжниекса, поездку на Донбасс он планирует совершить в конце июня.
Также комиссар Совета Европы по правам человека отметил, что ситуация в аннексированном Россией Крыму ухудшается, и выразил обеспокоенность политическими убийствами на полуострове. "С момента моего визита в Крым я наблюдаю ухудшение ситуации во всех сферах, которые я изучал. Например, не вижу никаких результатов расследования политически мотивированных убийств и исчезновений людей. Продолжается давление на представителей меньшинств (особенно на крымских татар), СМИ и правозащитников", - сказал Нилс Муйжниекс.