В НАН оценили убытки из-за пожара в колледже Одессы: потеряна уникальная коллекция

В пожаре погибли директор института НАН и его помощница.

Из-за пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса потери также понесла Национальная академия наук, поскольку в сгоревшем здании размещался Институт морской биологии НАН.

Об этом сообщили члены комиссии НАН, как была создана для выяснения обстоятельств и последствий пожара, передает "Радио Свобода".

Речь идет об уникальной коллекции и исследовательских материалах, которые ученые собирали на протяжении последних 65 лет. Что касается сотрудников - то почти все они спаслись, кроме двух - погибли директор Борис Александров и его помощница Галина Иванович.

По словам председателя комиссии, заместителя главного ученого секретаря НАН Украины Владимира Емельянова, комиссия должна выступить в Национальной академии наук с докладом до 25 декабря.

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"Общая оценка потерь, если ее выражать в финансовых терминах, это около 2 миллионов гривен в целом. Это помещение института и оборудование, включая компьютеры. Утрачены уникальные рукописи и библиотека профессора Ювеналия Зайцева с автографами ученых, потерянные отчеты и исследовательские материалы, которые собирали 65 лет", - сообщил он.

Сейчас институт морской биологии работает в помещениях физико-химического института НАН Украины, а также в помещении Южного научного центра. Как уточнила временная исполняющая обязанности директора института морской биологии Галина Миничева, администрация заработала уже через несколько дней после пожара. По ее словам, большая часть научных материалов сохранилась - они или были оцифрованы, или их копии хранят работники дома. Но, конечно, "живые" коллекции не вернуть, - отметила ученый.

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В том же здании также размещались и подразделения других научных учреждений, в частности специальное конструкторско-техническое бюро физико-химического института НАН Украины, отдел экспонирования Одесского археологического музея НАН Украины и отделение гидроакустики института геофизики НАН Украины.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тысячи квадратных метров. В этом угловом доме размещались 19 различных организаций и учреждений. В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.