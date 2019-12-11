Минобразования хочет сократить количество вузов в Украине

У нас работает около 300 вузов. Но контингент студентов маленький и к тому же стремительно падает последние десять лет, заявила Новосад.

Минобразования хочет изменить механизм финансирования высшего образования, который будет стимулировать не количество, а качество.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава министерства Анна Новосад.

По словам Новосад, такой шаг поможет не поощрять заведения набирать студентов только ради государственного финансирования.

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«Поэтому здесь лучше выбрать финансирование по результатам деятельности. Это другая финансовая модель, которую мы будем внедрять. Это не означает, что будет отменена возможность учиться на бюджете. Это не означает, что будет уменьшено количество денег. Дело в том, что финансирование станет более эффективным. Кстати, вместе с колледжами это около 19 млрд гривень ежегодно», – сказала она.

В рамках изменений финансирования министерство планирует оптимизировать сеть университетов.

«У нас работает около 300 вузов. Но контингент студентов маленький и к тому же стремительно падает последние десять лет. Нам не нужна такая сеть. Поэтому надо двигаться в направлении объединения и укрупнения университетов. Также надо оптимизировать на них расходы», – добавила Новосад.

Как сообщал УНИАН, украинские школьники оказались в середине списка из 79 участников из разных стран мира.