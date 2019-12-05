Макияж 2020: главные тренды и антитренды нового года

Стилисты, дизайнеры и визажисты все как один поют оду естественной красоте и натуральности.

Чаще всего тренды в макияже меняются каждый сезон, но есть и такие, которые остаются актуальными на протяжении нескольких лет.

Какие оттенки помады будут в моде в 2020 году? Актуально ли будет ламинировать брови и ресницы? Что предпочтительнее «стрелки» или «смоки айз»? О главных трендах макияжа 2020 читайте в материале.

Главный тренд – идеальная кожа

Стилисты, дизайнеры и визажисты все как один поют оду естественной красоте и натуральности. Это, правда не значит, что нужно совсем забыть о макияже, укладке и уходе за собой.

"Зимой для нашей кожи множество негативных факторов – холод, ветер, пересушенный воздух в доме и офисе. Поэтому – заботьтесь о коже. Вовремя ухаживайте, увлажняйте, высыпайтесь, на забываете о правильном питании и витаминах", - говорит визажист Татьяна Бойко.

"Состояние вашей кожи – самое главное в новом сезоне еще и потому, что маскировать ее несовершенства за плотный слоем тональной основы иди пудры будет не актуально. Как бы красиво вы не оформили свои глаза или губы, какие модные тени не нанесли бы – если ваша кожа небезупречна, то и образ не будет выглядеть привлекательно. Другими словами - ухоженная кожа, без следов усталости, недосыпания – будет лучшим украшением", - уверена визажист.

Особая тональная основа

Скульптурирование, подчеркивание скул, мощный хайлайтер – уже отходят, а в грядущем году о них и вовсе придётся и вовсе забыть. Все блестки, корректоры, бронзаторы, румяна с эффектом металлик отложите в сторону. Если сияние, то только естественное.

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«Кожа должна быть сияющая, чистая, без плотного нанесения тональной основы, - рекомендует Татьяна Бойко, - Мы же, визажисты, в этом сезоне особенно постараемся с помощью наших средств подчеркнуть ухоженность и увлажнённость кожи лица, ее свежий вид. Такой – словно вы только что вернулись из отпуска в теплых странах. Если в минувших сезонах мы – визажисты, использовали сухие хайлайтеры, нанося их на матовую кожу, таким образом мы добиваясь эффекта сияния, то сегодня такой неприкрытый блеск – не актуален.

Как же достичь эффекта здорового свечения без использования сухих хайлайтеров? Для 2020-го есть несколько новых способов. Первый заключается в том, чтобы использовать тональные средства на жирной основе, и закрепляйте пудрой избранно, не на все лицо, исключительно Т-зону, или же на водной основе, как в качестве корректора, избранно, где есть необходимость выровнять тон – они полупрозрачные, легкие и выглядят на коже очень натурально. Сверху закрепите макияж легкой нежной мелкодисперсной пудрой, которая немного подсвечивает лицо, но ни в коем случае не дает большого слишком заметного блеска, который, как шутят визажисты, видно из космоса.

Второй трюк заключается в использовании не твердого, а жидкого хайлайтера, который можно смешать с тональным кремом.

Но будьте осторожны с шимерами и хайлайтерами, т.к. они подчеркивают не нужные рельефы. Наносить их можно только на идеальную кожу, обходя рельефы стороной.

Губы а-ля натюрель

Несколько последних сезонов на губах были актуальными матовые помады светлых и ярких ягодных оттенков. В новом году их заменят нейтральные полупрозрачные блески с эффектом влажных губ.

«Главное чтобы кожа на лице была увлажнена, - поясняет визажист, так же увлажнения требуют еще и губы, они должны быть влажными и глянцевыми, возможно, с «бриллиантовым эффектом». Особым шиком считается использовать прозрачный блеск, который подчеркнет естественную красоту и цвет ваших губ».

Также не сдает своих позиций классический красный цвет помады. Но и он станет не таким матовым и насыщенным, а более легким. Ягодные и розовые цвета не актуальны, допустим только классический красный, а также – винный.

Брови «гранж»

Широкие, слишком торчащие, четко очерченные брови безнадежно выйдут из моды.

«В бровях также придет в моду естественность, - говорит Татьяна Бойко, - рекомендую либо подчеркивать натуральные брови, слегка приподнимая их вверх, либо вообще сделать их менее заметными – приглушая тональным и моделируя заново, создавая «прозрачный» «редкий эффект.» «волосковой техникой», по европейским, а не арабским методикам.

Актуален эффект небрежных бровей. Как будто бы мы совсем не расчесывали их перед выходом. Не нужно делать брови очень темными. Допустимо затемнение на один-два тона от родных.

Когда вы прорисовали брови, нужно зафиксировать из с помощью специального геля для бровей. Все также будет продолжать пользоваться популярностью – эффект ламинирования бровей.

«Стрелки» или «смоки айз»?

Всем известны два самых популярный вида макияжа глаз – «смоки айз» и «стрелки». И то и другое в тренде уже много сезонов. В чем же их особенность в 2020-м году?

Точно не в тренде четко прорисованные глаза и макияж глаз, на которые уходит 2-3 часа, которые создают впечатление, что вы прихорашивались на мероприятие весь день.. Также антитренд в макияже: использование различных цветов, переходов цвета в цвет и растушевок, «инстаграмовский арабский макияж». 50 оттенков розового в сочетании с 50-ю оттенками фиолетового – безнадёжно устарели и остались в прошлом. Если вы не научились делать такой макияж ранее – то не стоит и учиться!

«Жизнь у современных девушек и женщин в 2020-м будет настолько динамичной и яркой, что не стоит тратить на макияж часы своего драгоценного времени, - говорит визажист, - перед нами стоит задача – везде успевать, а для этого нужно ускоряться учиться искусству тайм-менеджмента. И не тратить много времени перед зеркалом на мейк ап и прическу. Хочется встать утром, минимум времени потратить на прихорашивание и лететь покорять мир! Ведь так хочется везде успеть и выглядеть модно. И тенденции грядущего года соответствуют таким требованиям времени. Макияж становиться более легким, простым, прозрачным и удобным».

Изумруд, так изумруд!

Девушки, которые любят наращенные должны перестать создавать «Голливудский объем. В моде все так же объемные ресницы, но с натуральным эффектом, прореженные, «европейские». Можно сказать, что большинство дизайнеров, создавая коллекции, делают акцент на глаза за счет ресниц.

Если ранее «смоки айз» были более круглыми, то сегодня – это более узкая форма глаза или форма «кошачий глаз». Второй вариант – немного небрежный «смоки айз» в стиле «grange», или с акцентом на нижнее веко, с легким намеком на «got style». Такой макияж, как будто вы делали его слишком быстро или уже успели встретить рассвет. Это самый востребованный вариант для 2020-го.

Стрелка также преобразилась. Вот, где можно экспериментировать! Если раньше мастера мейк-апа старались с помощью стрелки поднять уголок глаза. То сейчас стрелка более тонкая и вытянутая, она полностью повторяет форму глаза. Если уголки глаза смотрят вниз, то и стрелка смотрит вниз или стремится вытянуться строго по горизонтали. Современная стрелка не боится изломов от складок кожи. Актуальны также стрелки без «хвостика».

В тренде стрелки не только черного цвета, а и цветные – коричневые , зеленые, синие и даже белые. Яркость здесь ни к чему – важны сдержанные приглушенные тона.

Актуален и монохромный макияж, закрывающий все веко, то есть смоки айз за счет всего верхнего века, подвижного и не подвижного, Особенно такой макияж эффектно выглядит в черном или темно-синем цвете.

Также актуальные цвета для макияжа глаз в 2020-м году – фиолетовый, изумрудный и коралловый. Если в 2019 эти цвета были на глазах – мягкими, прозрачными, перламутровыми, то в 2020-м они будут выглядеть гуще, глубже, плотнее и насыщеннее.