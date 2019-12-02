Стены и потолок в трещинах: на Николаевщине аварийный детсад ждет ремонта уже 15 лет (видео)

В этом году чиновники решили отремонтировать фундамент, на бумаге потратили на это 5,5 млн гривень.

В Южноукраинске Николаевской области детский сад распадается по кирпичам, ожидая ремонта уже 15 лет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Садик весь в трещинах, через которые видно улицу. Щели в стенах с годами становятся все шире, расходится и протекает крыша и ломается пол. Некоторые трещины совсем сквозные – через них в помещение даже залетают воробьи.

Садик построен на насыпной почве и, как говорят работники образования, начал проседать. Первые трещины появились еще в 2005 году. За 6 лет из-за аварийности закрыли 6 групп, перевести детей в другое заведение родители не могут, ведь их в городе всего 5 и все переполнены.

На протяжении 15 лет из детсада написали кучу обращений, там побывало множество комиссий чиновников, впрочем, ремонта так и не дождались.

В этом году чиновники решили отремонтировать фундамент с помощью смолы, на бумагах на это потратили 5,5 млн гривень. Городской председатель не исключает, что часть из этих средств могла быть использована не по назначению.

Тем временем, по словам местных жителей, под угрозой разрушения и другие детские учреждения. В бездеятельности люди обвиняют бессменного начальника управления образования, - мол тот знал о проблеме, но ничего не делал. Он, в свою очередь, оправдывается: за 13 лет инициировал аж 3 геофизических экспертизы, только последняя подтвердила, что фундамент необходимо укреплять, на что и направили 5,5 млн гривень.