Женщина обругала таксиста за отказ везти ее с ребенком без автокресла (видео)

20 ноября в Украине начали штрафовать водителей за перевозку детей без автокресла.

В Киеве возник конфликт между пассажиркой с ребенком и таксистом, который отказался везти их из-за отсутствия в его машине детского автокресла.

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Видео спора опубликовал «Киев оперативный». На нем водитель объясняет женщине, что не может везти их, поскольку в его машине автокресла для детей нет, и ему грозит штраф.

Таксист объяснил, что для проезда с ребенком необходимо специально заказать такси, в котором автокресло есть. Проезд в такой машине будет стоить на 50 грн дороже.

В ответ женщина сорвалась на нецензурную брань.

Инцидент живо обсуждают в соцсетях, мнения пользователей о ситуации разделились. Многие считают, что службы такси должны отдельно уточнять у пассажиров вопрос необходимости автокресла, даже если заказчик не берет его.

Многие также отмечают, что водители такси в массе своей нарушают множество ПДД.

Напомним, 20 ноября в Украине начали штрафовать водителей за перевозку детей без автокресла. Соответствующий закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей" 19 ноября опубликовало издание "Голос Украины".

Отмечается, что в автокреслах нужно перевозить детей в возрасте до 12 лет и ростом меньше, чем 145 сантиметров. За первое нарушение закона водителям грозит штраф в размере 510 грн, а в последующие разы сумма вырастет до 850 грн. Стоит отметить, что закон будет распространяться на все автомобили.