Забросали прокуратуру файерами: в Херсоне протестовали против решения суда по убийце активиста (видео)

В Херсоне пикетировали областную прокуратуру.

Жители Херсона пикетировали областную прокуратуру.

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Как говорится в сюжете ТСН, активисты требовали справедливого расследования сразу нескольких резонансных дел. В частности, убийства 22-летнего Александра Кондалова. Парень исчез две недели назад, позже его тело нашли закопанным на пустыре за городом. В убийстве признался его приятель. Со всеми подробностями он рассказал следователям о содеянном, впрочем, под стражу его так и не взяли, а суд решил отпустить подозреваемого под домашний арест.

В знак протеста родственники погибшего вместе с активистами вышли под стены прокуратуры. Там заверили – решение суда обжалуют.