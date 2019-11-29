Забросали прокуратуру файерами: в Херсоне протестовали против решения суда по убийце активиста (видео)
17:45, 29 ноября 2019Общество
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В Херсоне пикетировали областную прокуратуру.
Прокуратуру забросали файерами / скриншот видео ТСН
Жители Херсона пикетировали областную прокуратуру.
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Как говорится в сюжете ТСН, активисты требовали справедливого расследования сразу нескольких резонансных дел. В частности, убийства 22-летнего Александра Кондалова. Парень исчез две недели назад, позже его тело нашли закопанным на пустыре за городом. В убийстве признался его приятель. Со всеми подробностями он рассказал следователям о содеянном, впрочем, под стражу его так и не взяли, а суд решил отпустить подозреваемого под домашний арест.
В знак протеста родственники погибшего вместе с активистами вышли под стены прокуратуры. Там заверили – решение суда обжалуют.
Расследование резонансных дел: жители Херсона пикетировали областную прокуратуру
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