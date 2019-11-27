В России продлили следствие по делу украинских моряков на два месяца – Полозов

В отношении военных моряков следственные действия не запланированы, отметил адвокат.

В России на два месяца продлили следствие по делу украинских моряков.

Об этом сообщил адвокат украинских моряков Николай Полозов в Facebook.

«Начальник Следственного управления ФСБ России генерал-лейтенант юстиции М.В. Шишов продлил срок предварительного расследования по делу в отношении украинских военных моряков ещё на 2 месяца, до 25 января 2020 года. За этот срок следствие намерено получить ответ от оперативников по поводу проведения ОРМ, а также допросить какого-то свидетеля», - написал адвокат.

После этого, по словам Полозова, будет уведомление обвиняемых и защиты о завершении следственных действий и предоставлено материалы дела для дальнейшего ознакомления в порядке ст. 217 УПК РФ.

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«В отношении военных моряков следственные действия не запланированы, вызовы моряков на следственные действия не осуществлялись», - отметил Полозов.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Полозов заявил, что после возвращения в Украину захваченных кораблей, Россия должна прекратить уголовное дело против украинских военных моряков.

«После возвращения в Украину захваченных моряков и их кораблей, естественным и разумным завершением всей этой истории в России должно быть прекращение уголовного дела против моряков», - сказал Полозов.

25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, и обвинили в незаконном пересечении границы РФ. 7 сентября моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

21 ноября РФ вернула Украине захваченные 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива буксир «Яни Капу» и катера «Бердянськ» и «Нікополь». 20 ноября корабли прибыли в порт Очакова.

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне «угробили» украинские суда, сняли даже «плафоны, розетки и унитазы».