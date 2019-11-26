цей матеріал доступний українською

В Одессе мать-наркоманка бросила годовалого ребенка в антисанитарии и ушла из дома

12:04, 26 ноября 2019
Общество
11 0
Плачущего ребенка успокоили, накормили и передали медикам / Фото: vsn.com.ua

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, в правоохранительные органы вчера обратились соседи женщины, проживающей в центре города – на улице Льва Толстого.

Читайте такжеВ России силовик убил двухлетнюю девочку, которая не хотела умываться

Прибыв на место вызова, полицейские встретили соседей, по словам которых, женщина в состоянии наркотического опьянения бросила дочь и сказала, что ей этот ребенок не нужен.

В заброшенной комнате полицейские обнаружили годовалую девочку.

Как отмечается, в грязном запущенном помещении, в котором вещи были хаотично свалены на пол и лежали вперемешку с мусором, пластиковыми бутылками и пр., находилась девочка без присмотра взрослых, она плакала.

Полицейские успокоили девочку, накормили детской смесью и вызвали скорую медицинскую помощь, которой передали ребенка.

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение матери.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #новости Украины#Одесса#ребенокпогода в Одессе