В Одессе мать-наркоманка бросила годовалого ребенка в антисанитарии и ушла из дома
В Одессе наркозависимая мать бросила своего годовалого ребенка одного в антисанитарных условиях и ушла из дома.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, в правоохранительные органы вчера обратились соседи женщины, проживающей в центре города – на улице Льва Толстого.
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Прибыв на место вызова, полицейские встретили соседей, по словам которых, женщина в состоянии наркотического опьянения бросила дочь и сказала, что ей этот ребенок не нужен.
В заброшенной комнате полицейские обнаружили годовалую девочку.
Как отмечается, в грязном запущенном помещении, в котором вещи были хаотично свалены на пол и лежали вперемешку с мусором, пластиковыми бутылками и пр., находилась девочка без присмотра взрослых, она плакала.
Полицейские успокоили девочку, накормили детской смесью и вызвали скорую медицинскую помощь, которой передали ребенка.
Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение матери.