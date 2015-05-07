В аэропорту "Борисполь" ожидается прибытие самолета с эвакуированными из Непала украинцами

Как передает корреспондент УНИАН, на взлетную полосу прибыли автобусы для пассажиров самолета, а также кареты скорой помощи.

Вместе с тем, спасатели отмечают, что скорая помощь здесь "на всякий случай", пострадавших нет.

Ожидается прибытие 76 граждан Украины. Среди граждан других стран, которые прибывают на борту, является, в частности представителей России и Грузии. Всего на борту, вместе с журналистами около 120 человек.

Как сказал в комментарии журналистам начальник пресс-центра командования воздушных сил ВСУ полковник Роман Юрчило, самолет Ил-76, который был отправлен для эвакуации украинцев из Непала, перед вылетом полностью прошел проверку и был полностью исправен.

"Более того, самолет в 2014 году прошел полностью ремонт планера, а также всех четырех двигателей", - добавил Юрчило.

Читайте такжеНа эвакуацию украинцев из Непала выделили 7,4 миллиона гривень

"При подлете к Катманду... в районе Дели, летчик обнаружил незначительное отклонение одного из четырех двигателей и в штатном режиме было осуществлено посадку. Обнаружили этот недостаток, - это были незначительные сбои в работе топливной системы одного из двигателей. Дипломатической почтой указанная деталь была доставлена в Дели, произведена ее замена", - отметил Юрчило.

Таким образом 4 мая самолет уже был готов продолжать выполнять задание.

Говоря о причинах посадки в Дели, Юрчило отметил, что "На взлетно-посадочной полосе из 5 полос только одна работала, 4 были повреждены и работали только 2 терминала. При выруливания на взлетно-посадочной полосе была повреждена одна из шин. это незначительное повреждение", - сказал он и добавил, что инженеры за один час все починили.

Юрчило также выразил убеждение, что "летный состав, инженерно-технический состав самолета Ил-76 выполнил все задания руководителя операции".