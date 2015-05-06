Украинский сериал "Гвардия" о событиях на Донбассе выйдет на экраны 23 мая

"Гвардия" - это история о первых добровольцах, которые после кровавых событий на Майдане, откликнулись на призыв записаться в ряды Национальной гвардии Украины. Разные по возрасту, социальному статусу, семейному положению, они отправились в тренировочный лагерь. Здесь разношерстные, а иногда конфликтные ребята должны пройти школу настоящего бойца. Смогут ли кадровые военные и новобранцы, которые еще вчера стояли по разные стороны баррикад, стать единой командой, способной защитить свою страну", - рассказывают о сюжете нового сериала на сайте телеканала.

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В главных ролях - Алексей Горбунов, Ахтем Сейтаблаев, Дмитрий Ступка, Константин Шафоренко, Вано Янтабилидзе, Анна Топчий.