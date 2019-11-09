Встречайте 14 ноября в Киеве грандиозное шоу «ИГРА ПРЕСТОЛОВ: Все сезоны. Grand Final»

14 ноября во Дворце Украина состоится заключительный концерт грандиозного шоу «ИГРА ПРЕСТОЛОВ: GRAND FINAL»

Почему стоит посетить симфоническое шоу «ИГРА ПРЕСТОЛОВ: GRAND FINAL»?

Во-первых, чтобы насладиться атмосферой симфонического шоу, которое объединяет 200 музыкантов и хористов. Во-вторых, чтобы отметить завершение заключительного сезона самого популярного сериала последнего десятилетия «Игра Престолов». И, наконец, чтобы получить эстетическое удовольствие от сочетания музыки, кадров любимых кинофильмов и непревзойденной харизмы дирижера Андрея Черного.

К завершению популярного сериала последнего десятилетия «Игра Престолов»!

14 ноября 2019 в рамках всеукраинского тура в Киеве пройдет самое грандиозное симфоническое шоу этого года – «Игра престолов: Все сезоны. Grand Final» в исполнении одесской легенды – «Оркестра Андрея Черного» и хора «VOICE OF THE SYMPHO ROCK»!

Здесь прозвучат композиции из известных кинофильмов, саундтреки к которым писали такие композиторы: Рамин Джавади, Ханс Циммер, Говард Шор, Нино Рота и многие другие. А основой шоу станет исполнение саундтреков из сериала «Игра Престолов» – нежные, мистические и воинственные композиции не оставят равнодушным никого.

Интересно и звучание хора «VOICE OF THE SYMPHO ROCK». Его руководитель – Светлана Рядченко – имеет особый новый взгляд на уже известные композиции из мировых шедевров кинематографа.

Оркестр Андрея Черного

Все началось в 2008 году. Простой преподаватель музыкального училища в Одессе Андрей Черный предложил своим ученикам самостоятельно выбрать произведения, которые им хотелось исполнить. Молодые ученики выбрали рок-композиции вместо привычных классических произведений.

В результате эта идея вышла за пределы музыкального училища. А сегодня «Оркестр Андрея Черного» и хор «VOICE OF THE SYMPHO ROCK» покоряют сцены Украины и сердца зрителей.

Сам дирижер говорит о проект следующее: «Мы берем в оркестр только эмоциональных, живых музыкантов. «Мертвых» не берем!». Вероятно, именно благодаря «живой» энергии количество поклонников оркестра постоянно увеличивается.

Концертмейстер Анастасия Кайряк, фортепиано Наталья Чуприна – преподавательницы и лауреатки многих международных конкурсов.

Итак…

Игра престолов: GRAND FINAL

Где: Дворец Украина (г. Киев)

Когда: 14 ноября

Начало в 19:00

Не пропустите самое масштабное Музыкальное Событие Года!

Для справок: (063) 674-43-34, (050) 719-73-90

Билеты здесь: https://concert.ua/ru/event/igra-prestolov