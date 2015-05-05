В Генштабе заявили, что полосу донецкого аэропорта не восстановить

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

"На видео видно пять круглых отверстий, которые расположены вдоль всей взлетной полосы около ее осевой линии. Как объяснили военные инженеры, которые осуществляли подрыв взлетной полосы, это воронки, размером 3×5 метров и глубиной 2 метра каждая. Расстояние между ними – 700 метров. Учитывая, что длина полосы составляет 4000 метров, ширина – 60 метров, а толщина бетонного покрытия – 1 метр, такие повреждения действительно не позволяют применять ее по назначению", - говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным специалистов, каждый взрыв, помимо образования этих воронок, привел еще и к разлому покрытия взлетной полосы до 2 – 2,5 метров вокруг каждой дыры. Также вся поверхность взлетной полосы покрыта большими и малыми воронками – следами попаданий артиллерийских снарядов и мин.

"Без специального аэродромного оборудования взлетную полосу не восстановить. По утверждениям специалистов, даже в мирное время, наличии всех необходимых материалов и спецтехники, на восстановление полосы нужно не меньше месяца", - отмечают в Генштабе.