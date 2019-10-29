В центре Киева протестуют учителя против отмены надбавок к зарплатам и внедрения 40-часовой рабочей недели (фото, видео)

По данным организаторов, в акции протеста принимают участие около 20 тысяч человек из разных областей.

Возле Верховной Рады учителя протестуют против отмены надбавок к зарплатам и введения 40-часовой рабочей недели.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным организаторов, участие в акции протеста принимают около 20 тысяч человек из разных городов Украины.

Они собрались на Европейской площади и прошли к зданию парламента. Во время проведения шествия протестующих правоохранители перекрыли движение по улице Грушевского.

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Возле Верховной Рады со стороны Мариинского парка оборудовали сцену, с которой выступают представители профсоюзов и учителя. Протестующие подчеркивают, что объявят забастовку в случае невыполнения их требований.

На акции присутствовал лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, которого педагоги встретили криками: "Позор!".

Именно депутаты из фракции «Голос» внесли поправки в законопроект о среднем образовании, предусматривающие введение для учителей 40-часовой рабочей недели.

На сцену вышел Вакарчук и под крики "Позор!" и звуки колокольчиков, в которые громко звонили педагоги, сказал, что партия проводит встречи с представителями профсоюзов по этому вопросу.

В свою очередь председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что комитет отдельно и взвешенно рассматривать каждую поправку к законопроекту, и выразил надежду на сотрудничество с депутатами от "Голоса".

Как сообщал УНИАН, 30 мая Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о полном общем среднем образовании.

Сегодня, 29 октября, министр образования и науки Анна Новосад заявила, что МОН не поддерживает поправку фракции "Голос" ко второму чтению законопроекта о введении 40-часовой рабочей недели для учителей.

В МОН заявили, что к протестующим выйдут заместители министра образования и науки Егор Стадный и Любомира Мандзий.

Кроме того, Кабмин во времена руководства Владимира Гройсмана принял постановление об увеличении с 1 января 2020 года зарплат учителям в размере от 20 до 70%, однако это не было учтено в проекте госбюджета на следующий год.

28 сентября Новосад в комментарии УНИАН заявила, что Министерство образования и науки, Минфин и Минсоцполитики разрабатывают варианты выполнения этого постановления.