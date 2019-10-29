Дело Котенко: журналисты рассказали, как успешный хирург зарабатывал тысячи долларов на простых людях (видео)

Авторитетный хирург мог требовать за операцию взятку в полмиллиона гривень.

Заслуженный врач Украины, хирург Олег Котенко в ряду случаев требовал с простых людей сотни тысяч гривень, отказываясь проводить операции без денег. Эти средства никоим образом не фиксировались в документах, и фактически были взятками для врача.

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Как говорится в сюжете программы «Гроші», недавно хирурга задержали буквально над операционным столом. По версии правоохранителей, известный и авторитетный трансплантолог якобы получил 20 тысяч долларов взятки.

После фиксации получения грязных денег провели обыски. Общая сумма изъятых у врача средств составляет примерно миллион долларов. Это, как отмечают журналисты, наводит на мысль, что Котенко мог неоднократно получать взятки за операции.

В соцсетях ширится масса сообщений со словами поддержки врачу. Пользователи утверждают, что обвинения в адрес Котенко безосновательны. Впрочем, журналисты нашли и людей, имевших неприятный опыт общения с ним.

Так, четырехлетняя Евгения в 2015 году оказалась на грани смерти – у нее отказала печень. Тогда они с мамой Вероникой поехали в Киев, к заведующему отделом трансплантации печени в институте Шалимова Олегу Котенко.

Он сказал – надо оперировать, но операция стоит 500 тысяч гривень. И это только деньги за его работу, без учета лекарств и сопутствующих расходов. Показательно, что эти деньги никоим образом не проходили по документам. Это означало, что ни один благотворительный фонд не стал бы собирать для них деньги, потому что это фактически деньги на взятку.

Без этих денег хирург ничего делать не собирался, утверждает Вероника. И самое худшее – она лично знает других людей с подобным опытом. Вместе с ней в больнице лежали и другие мамы, с которых Котенко требовал деньги. Тех, у кого денег не было – отправлял домой.

Веронике повезло – она смогла найти частного благотворителя, который полностью оплатил Евгении операцию в Бельгии. Но так повезло не всем.

Журналисты заключают, что за операции Котенко в ряде случаев все же требовал деньги. Суммы – от 500 до 750 тысяч гривень. И кто-то, кто имел эти деньги, платил, чтобы выжить.

Напомним, 3 октября правоохранители задержали Олега Котенко на рабочем месте. Заведующего отделения трансплантации печени обвиняют в получении от пациента взятки в 20 тысяч долларов.

Суд определил меру пресечения до 1 декабря домашний арест без права покидать дом с 21:00 до 7:00.