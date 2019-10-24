Украинцы начали больше доверять Раде и Кабмину – опрос

Больше всего украинцы доверяют волонтерам, ветеранам АТО и президенту.

Украинцы изменили свое отношение к центральным органам власти. Теперь тех, кто доверяет президенту, Раде и правительству, стало больше.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг, проведенного с 19 по 22 октября.

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В частности, 66% респондентов заявили, что доверяют президенту, 44% – правительству, столько же – Верховной Раде.

Высочайшее доверие среди украинцев также имеют волонтеры (69%), ветераны АТО (67%) и армия (65%). Высокий уровень и в церкви (56%).

48% опрошенных граждан ответили, что доверяют общественным организациям, 47% – городским/сельским председателям, 46% – Нацгвардии, 43% – местным СМИ, 42% – национальным СМИ, 38% – Службе безопасности, 32% – ОГА.

В то же время правоохранительным органам больше не доверяют, чем доверяют, добавляют социологи.

Так, полиции не доверяют 49% (доверяют – 31%), пограничникам – 41% и 23% соответственно, ГБР – 41% и 23%, налоговикам – 50% и 20%, таможенникам – 51% и 19%, НАБУ – 49% и 17%, НАПК – 48% и 15%.

Больше всего украинцы не доверяют органам прокуратуры (62%) и судам (66%). Доверяют им только 14-15%.

Данные об опросе. Аудитория – население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.