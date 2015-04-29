Появилось фото и видео пожара в Чернобыльской зоне

Пожар занялся на трех лесных кварталах на территории специального комбината "Чернобыльская пуща".

Работники милиции помогают людям, которые проживают в зоне отчуждения, спасаться от пожара. Их эвакуировали в безопасные места. Также спасено и вывезено их скот и имущество, сообщают в МВД.

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