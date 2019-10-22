В Лисичанске ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия воды

Местная власть уже готовит письма профильным структурам, президенту Владимиру Зеленскому и руководителю Кабмина Алексею Гончаруку.

Лисичанский горсовет ввел чрезвычайное положение государственного уровня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии города.

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Отмечается, что чрезвычайную ситуацию в Лисичанске спровоцировало полное ограничение электроэнергии местному водоканалу из-за долгов. Поэтому предприятие не может выполнять свои функции: водоснабжения и водоотведения.

Вследствие проблем с водой чиновники внесли изменения в графики работы школ и учреждений культуры. Работу объектов социальной инфраструктуры также могут временно остановить и внести изменения в режим работы больниц вплоть до отмены запланированных операций.

Местная власть уже готовит письма профильным структурам, президенту Владимиру Зеленскому и руководителю Кабмина Алексею Гончаруку.

Как сообщал УНИАН, в Луганской области почти 80 тыс. жителей трех городов остались без воды.

18 октября из-за задолженности за потребленную электроэнергию отключены от электроснабжения три насосные станции ЛКСП «Лисичанскводоканал» ("РТИ", "Белогоровская" и "Боровская").