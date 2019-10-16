6-й кинофестиваль “Гражданский проектор” состоялся при поддержке Фонда Янковского

Шестой фестиваль короткометражных фильмов "Гражданский проектор", который ежегодно проходит благодаря финансовой и организационной поддержке Благотворительного фонда Игоря Янковского "Инициатива во имя будущего", успешно прошел в Николаеве.

В дни фестиваля в 800-местном зале концерт-холла "Юность" практически не было свободных мест. В этом году, благодаря поддержке городских властей, открытие фестиваля получилось особенно пышным. Открывали кинофестиваль меценат и бизнесмен Игорь Янковский и мэр города Александр Сенкевич.

Ведущие представили присутствующих в зале членов коллегии жюри кинофестиваля: заслуженную артистку Украины, лауреата национальных премий в области кино и театрального искусства, актрису и общественного деятеля Ирму Витовскую, актера театра и кино, народного артиста Украины, экс-министра культуры Евгения Нищука, и продюсера, главу Государственного агентства Украины по вопросам кино 2014-2019 годов Филиппа Ильенко.

Главный партнер и друг фестиваля, основатель благотворительного фонда "Инициатива во имя будущего" Игорь Янковский отметил, что фестиваль стал важным культурным событием не только для Николаева, но и Украины, а в последние два года он становится международным.

"За 6 лет кинофестиваль "Гражданский проектор" в Николаеве разросся до масштабного события, заслуживающего большого внимания. У нас большое количество участников со всей страны, жюри мирового уровня с настоящими профессионалами своего дела и даже международная программа. Я рад, что мы с первого дня поддерживали и финансировали этот кинофестиваль, и будем продолжать это в дальнейшем. И немаловажно, что у нас находится все больше партнеров и единомышленников в Николаеве, благодаря которым кинофестиваль получает новые возможности для развития", - заявил бизнесмен и меценат Игорь Янковский.

Фестиваль длился два дня, во время которых показали 18 фильмов, отобранных для участия в конкурсной программе. В этом году николаевский кинофестиваль получил более 120 фильмов, которые пришли не только из разных областей Украины, но и из-за рубежа.

"Я уже не первый раз участвую в работе кинофестиваля "Гражданский проектор" и это уже стало хорошей традицией – осенью приезжать в Николаев. Хочу отметить, что за эти годы кинофестиваль значительно вырос, улучшилось качество фильмов, принимающих участие в конкурсе, и это отражает общую тенденцию возрождения украинского кинематографа", — сказал Филипп Ильенко.

Специальным событием кинофестиваля стала премьера документального фильма 2019 года ”Малевич: рожденный в Украине”, режиссера Владимира Луцкого, который развенчивает мифы советской и российской пропаганды и возвращает Украине мирового гения.

На закрытии, кроме прочих, традиционно была вручена премия Николаевского городского головы. "Народный" мэр Николаева Александр Сенкевич пожелал успехов участников и отметил возросший уровень организации кинофестиваля.

Список победителей фестиваля:

Номинация "Лучший игровой фильм":

Фильм "Урок", реж. Михаил Ильенко, Киев

Номинация "Лучший документальный фильм":

Фильм "Звезда для Антона", реж. Екатерина Стрельченко, Днепр

Номинация "Лучший анимационный фильм":

Фильм "Пуповина", реж. Александр Бубнов, Киев

Номинация "Лучший зарубежный фильм":

Фильм: "Алиса", реж. Василиса Кузьмина, Москва, Россия

Специальная номинация "Особая награда жюри":

Фильм "Гроб", реж. Кадим Тарасов, Киев

Премия Николаевского городского головы Александра Сенкевича:

Фильм "Він такий Єден", реж. Антон Рыжих, Ужгород

Специальная номинация "Зрительские симпатии":

Фильм "Пуповина", реж. Александр Бубнов, Киев