МВД закупит 13 самолетов АН-178 для спасателей и Нацгвардии
Министерство внутренних дел закупит 13 новых самолетов АН-178 в украинского концерна «Антонов».
Об этом в Facebook сообщил советник министра Зорян Шкиряк со ссылкой на заявление Арсена Авакова на выставке «Оружие и безопасность» в Киеве.
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По словам Авакова, сейчас есть только один летный экземпляр, но МВД хочет иметь новейшую разработку концерна в своей эксплуатации.
«Девять самолетов будут для нужд службы чрезвычайной ситуации, четыре самолета – для Национальной гвардии», – цитирует министра Шкиряк.
Аваков также утверждает, что после закупки самолетов министерством «Антонов» сможет поставлять их «по всему миру».
Как сообщал УНИАН, в Соединенных Штатах Америки компания Kitty Hawk представила новый электрический самолет Heaviside (HVSD), который способен осуществлять вертикальный взлет.