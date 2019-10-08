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МВД закупит 13 самолетов АН-178 для спасателей и Нацгвардии

16:59, 08 октября 2019
Общество
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В Украине пока есть только один такой летный экземпляр / facebook.com/zoryan.zoryan

Об этом в Facebook сообщил советник министра Зорян Шкиряк со ссылкой на заявление Арсена Авакова на выставке «Оружие и безопасность» в Киеве.

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По словам Авакова, сейчас есть только один летный экземпляр, но МВД хочет иметь новейшую разработку концерна в своей эксплуатации.

«Девять самолетов будут для нужд службы чрезвычайной ситуации, четыре самолета – для Национальной гвардии», – цитирует министра Шкиряк.

Аваков также утверждает, что после закупки самолетов министерством «Антонов» сможет поставлять их «по всему миру».

Как сообщал УНИАН, в Соединенных Штатах Америки компания Kitty Hawk представила новый электрический самолет Heaviside (HVSD), который способен осуществлять вертикальный взлет.

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Теги: #Аваков#Укроборонпром#МВД#Антонов