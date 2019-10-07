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Проект "Полина": по Украине запустят группы реагирования на семейное насилие

12:16, 07 октября 2019
Общество
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Пилотный проект был запущен в 2017 году в трех регионах / net-nasiliy.ru

Читайте такжеМеждународная IT-компания поддержала инициативу украинской власти о защите детей в интернетеОб этом заявил новый глава Национальной полиции Игорь Клименко в интервью Левому берегу.

Он подчеркнул, что женщины и дети в Украине часто страдают от насилия в семье. Правоохранители планируют это изменить.

«Еще в 2017 году мы запустили в трех регионах пилотный проект под условным названием «Полина». Это группы реагирования, которые обслуживают исключительно вызовы по домашнему насилию», – уточнил Клименко.

Он объяснил, что результаты работ этих групп показали впечатляющие результаты. Ввиду этого проект решили запустить по всей Украине.

Как ранее сообщал УНИАН, Клименко поддерживает легализацию проституцию в Украине.

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Теги: #полиция#насилие