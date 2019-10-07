Проект "Полина": по Украине запустят группы реагирования на семейное насилие
По всей Украине запустят группы реагирования полиции на семейное насилие в рамках проекта «Полина».
Читайте такжеМеждународная IT-компания поддержала инициативу украинской власти о защите детей в интернетеОб этом заявил новый глава Национальной полиции Игорь Клименко в интервью Левому берегу.
Он подчеркнул, что женщины и дети в Украине часто страдают от насилия в семье. Правоохранители планируют это изменить.
«Еще в 2017 году мы запустили в трех регионах пилотный проект под условным названием «Полина». Это группы реагирования, которые обслуживают исключительно вызовы по домашнему насилию», – уточнил Клименко.
Он объяснил, что результаты работ этих групп показали впечатляющие результаты. Ввиду этого проект решили запустить по всей Украине.
Как ранее сообщал УНИАН, Клименко поддерживает легализацию проституцию в Украине.