Проект "Полина": по Украине запустят группы реагирования на семейное насилие

По словам главы Нацполиции Клименко, женщины и дети в Украине часто страдают от насилия в семье, и этот проект должен изменить данную ситуацию.

По всей Украине запустят группы реагирования полиции на семейное насилие в рамках проекта «Полина».

Читайте такжеМеждународная IT-компания поддержала инициативу украинской власти о защите детей в интернетеОб этом заявил новый глава Национальной полиции Игорь Клименко в интервью Левому берегу.

Он подчеркнул, что женщины и дети в Украине часто страдают от насилия в семье. Правоохранители планируют это изменить.

«Еще в 2017 году мы запустили в трех регионах пилотный проект под условным названием «Полина». Это группы реагирования, которые обслуживают исключительно вызовы по домашнему насилию», – уточнил Клименко.

Он объяснил, что результаты работ этих групп показали впечатляющие результаты. Ввиду этого проект решили запустить по всей Украине.

Как ранее сообщал УНИАН, Клименко поддерживает легализацию проституцию в Украине.