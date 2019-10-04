Винничан и гостей города приглашают на всеукраинский фестиваль военно-исторической реконструкции "Винница - столица УНР"

На один день Винница уже традиционно «переносится» в прошлое века и превратится в столицу Украинской Народной Республики.

С 10 по 14 октября в городе состоится четвертый Всеукраинский фестиваль военно-исторической реконструкции «Винница – Столица УНР». Реконструкция посвящается памяти Александра Маркива, реконструктора Армии УНР, старшего лейтенанта Национальной гвардии Украины, который погиб 27 сентября, в зоне ООС на Светлодарськой дуге в бою с российскими террористами. Организаторы во время пресс-конференции, третьего октября, рассказали, что в этом году на фестивале ожидается больше исторической техники за годы проведения мероприятия.

Всеукраинский фестиваль военно-исторической реконструкции «Винница – Столица УНР» проходит при поддержке Винницкого городского совета и городского головы Сергея Моргунова. Его организаторы - Центр истории Винницы, общественная организация «Живая история» и Винницкое историческое общество.

«Александр Марков неоднократно был участником винницкого фестиваля, вызвался и на нынешний, но трагическая смерть не дала осуществиться этому замыслу. Мы ожидаем около 200 участников со всей Украины. Впервые фестиваль будет проходить несколько дней», - отметил реконструктор, директор Центра истории Винницы " Александр Федоришен.

Этого организаторы подготовили интересную программу для посетителей, которая рассчитана на четыре дня. 10 октября в Винницком музее моделей транспорта в 13:15 состоится открытие выставки моделей техники первой четверти ХХ века. После чего можно будет послушать лекцию на тему: «Панцирная мощь Украинской революции».

В этот же день в 17:30 в Кинотеатр «Родина» состоится презентация кинофильма «Тайная операция».

11 октября в 12:30 в холле Винницкого городского совета состоится презентация картины А. Орленова «Освобождение Винницы. 1919 год». А также презентация книги «Биографический словарь УНР. Винница» при участии редактора Т.Кароевой.

В 16:30 в ВОУНБ им. К.А. Тимирязева Презентация книг «Андрей Левицкий. Переписка (1919-1953 годы)» и «Горе побежденным». Книгу подготовил коллектив авторов совместно с Украинским институтом национальной памяти и Отраслевым государственным архивом СБ Украины.

В креативном пространстве «Артынов» в 17:30 можно будет послушать лекцию «Бунтари велосипедисты».

В субботу. 12 октября, на майдане Независимости в 10:00 начнется выставка исторической техники в рамках проекта «Милитаристский спектр. 100 лет украинской брони». Также в это же время на площади Стуса начнется выставка современной военной техники с участием подполковника А.Гаспаряна. С 10:00 до 14:00 по центру города будет курсировать исторический трамвайчик.

«В этом году для посетителей будет открыт белый зал городской Думы, где будет проходить лекция «Отпечаток мировой войны в женской моде». Мы поговорим о роли женщины в обществе. Кроме лекции, здесь будет и чаепитие – это будет такой себе светское мероприятие. Требованием присоединиться к этому мероприятию будет дресс-код. Одежда должна быть винтажный и максимально приближен к тех лет 1910-1920рр. Попасть можно будет только по предварительной регистрации. Следите за анонсом на странице Центра истории Винницы в Фейсбуке», - отметила соучредитель Московского общества любителей винтажа Юлия Фиор.

В 14:00 по улице Соборной пройдет торжественное шествие Защитников Украины. В Центральном городском парке в 15:00 начнется воспроизведение боя Армии УНР против войск красной и белой России.

На майдане Независимости, а именно возле фонтана «раковина» в 17:00 можно будет принять участие в мастер-классе по ретро-танцам. Его проведет Винницкое общество любителей винтажа.

В кинотеатре «Родина» в 18:00 начнется показ фильма режиссера Валерия Шалиги «Тайная операция» (рабочее название «Покушение на Петлюру»), который можно будет посмотреть также и 14 октября.