"Духи" в строй, "деды" на дембель: в Украине сегодня начинается осенний призыв на срочку

Всего до конца года планируется призвать 15,2 тысячи граждан.

В Украине сегодня начинается осенний призыв на срочную военную службу.

Призывная кампания продлится до 31 декабря.

Всего планируется призвать 15,2 тыс. граждан. В Вооруженные силы Украины - 9 тыс. человек, Нацгвардию - 4,4 тыс., Госпогранслужбу - 1 тыс., в Государственную специальную службу транспорта - 800 человек.

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Призывной возраст в Украине установлен на уровне 20-27 лет.

Срок службы составляет 18 месяцев, но для тех, кто имеет высшее образование (степень магистра или специалиста) - 12 месяцев.

Военнослужащие срочной службы для выполнения боевых задач в зоне проведения операции Объединенных сил не привлекаются.

После получения повестки призывник должен явиться в военный комиссариат. За невыполнение воинского долга нарушителю грозит административная или уголовная ответственность. За первое нарушение - выплата штрафа в размере от 5 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 до 119 грн), за повторное нарушение - от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 225 грн). Уголовная ответственность - ограничение свободы на срок до трех лет.

Как сообщал УНИАН, в Киеве от военного комиссариата скрываются почти 35 тыс. юношей призывного возраста.