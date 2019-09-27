Кулеба: надо, чтобы украинские офицеры чаще пили виски со своими коллегами из НАТО

Кулеба подчеркнул, что наиболее проблемными реформами в контексте сближения с НАТО являются реформы сектора безопасности и обороны.

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявляет, что, двигаясь к членству в НАТО, Украине прежде всего нужно укрепить свою безопасность, приведя ее в соответствие со стандартами НАТО и достигнуть оперативной совместимости с Альянсом.

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Об этом Кулеба рассказал в интервью "Европейской правде".

"Эта совместимость должна быть глубокой и касаться не только каких-то процессов военного управления или стандартов вооружения. Условно говоря, нужно, чтобы украинские офицеры чаще пили виски со своими коллегами из стран НАТО, чем другие алкогольные напитки с коллегами из стран за пределами Альянса", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что наиболее проблемными реформами в контексте сближения с НАТО являются реформы сектора безопасности и обороны. Однако, по его словам, ситуация не драматическая".