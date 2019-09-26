Кулеба отреагировал на планы нардепа от "ОПЗЖ" ехать на осеннюю сессию ПАСЕ, несмотря на демарш Украины

23 сентября глава делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что делегация Украины официально отказалась от участия в осенней сессии ассамблеи в знак протеста против возвращения делегации РФ в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявляет, что отказ украинской делегации ехать на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы не означает, что украинские депутаты уже никогда не будут участвовать в работе ассамблеи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер сказал журналистам.

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"Парламент принял свое решение. Решение заключается в том, чтобы не подавать свои полномочия на утверждение именно во время осенней сессии, но это определенно не означает, что они не будут представлены вообще никогда", - отметил Кулеба.

Он добавил, что народные депутаты нового созыва демонстрируют важность отстаивания стратегических и национальных интересов Украины.

Комментируя заявление депутата от партии "Оппозиционный блок - За жизнь" Юлии Левочкиной принять участие в осенней сессии ПАСЕ, Кулеба отметил, что она будет ехать в Страсбург как член делегации Верховной Рады VIII созыва.

"Дело в том, что госпожа Левочкина входила и в прежнюю делегацию, и входит в новую делегацию. В соответствии с правилами и процедурами ПАСЕ, до тех пор, пока ассамблея не утвердит полномочия новой делегации, полномочия старой делегации остаются в силе. Госпожа Левочкина юридически и формально едет туда в статусе члена бывшей делегации", - сказал Кулеба.

"По состоянию на сейчас все члены бывшей делегации, члены парламента, могут представлять позицию самих себя по существу или политических сил, которые они представляют, но не позицию новой делегации", - добавил он.

При этом вице-премьер предположил, что Левочкина будет представлять интересы исключительно своей политической силы.

Осенняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября.

Справка УНИАН. В апреля 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие из членов ПАСЕ и политиков назвали шантажом.

25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, отменила действующий механизм введения санкций против делегаций.

26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.

В знак протеста против такого решения делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ досрочно покинули летнюю сессию.

1 июля Комитет Верховной Рады (VIII созыва) по иностранным делам поддержал решение о приостановлении участия украинской делегации в работе ПАСЕ до выполнения российской делегацией ряда условий, в частности, касающиеся заложников и прекращения преследования крымских татар.

23 сентября глава делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что делегация Украины официально отказалась от участия в осенней сессии ассамблеи в знак протеста против возвращения делегации РФ в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины.